Nutella-McDonald’s: arriva il nuovo McCrunchy Bread

Partnership Nutella-McDonald's per il lancio di una nuova linea di panini con 18 gr. di Nutella. Il McCrunchy Bread sarà distribuito in anteprima a Milano, Roma, Napoli e Bari e dal 12 febbraio nei McDonald's in tutta Italia. Prezzo consigliato 1,40 euro: l'obiettivo del ceo di McDonald's Italia Mario Federico è di vendere sei milioni di pezzi in un anno. La crema alla nocciola inventata da Michele Ferrero nel 1964 ad Alba ha conquistato 160 mercati.