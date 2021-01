Nuovo Piaggio Porter NP6, il city truck compatto e green

Milano, 24 gen. (askanews) - Compatto, capiente e con motori eco-friendly. E' il nuovo Porter NP6, il primo city truck della Piaggio che si candida per dimensioni (cabina larga solo 1,64 metri) e capacità di carico a mezzo ideale per il trasporto merci e per le consegne in città, esplose con gli acquisti online.

Rispetto al precedente Porter, lanciato con Daihatsu quasi 30 anni fa, il nuovo NP6 ha una capacità di carico superiore del 30% e nelle versione a ruote gemellate può trasportare carichi di 1.600 kg, ben superiori al proprio peso.

Nuovo anche il motore 1,5 benzina 4 cilindri omologato Euro 6D Final con doppia alimentazione a gpl o metano e con 106 CV e trazione posteriore, per affrontare anche le salite più impegnative. Due le versioni disponibili: Short Range, per la città, e Long Range, con più autonomia. Tre i modelli, due con pianale (fisso o ribaltabile) e uno chassis, disponibili con ponte posteriore a ruote singole o gemellate e con 4 diversi passi per un totale di 1.400 versioni. Roberto Colaninno presidente e Ad del gruppo Piaggio: "Dopo il Porter cosa ci sarà? Ci sarà la capacità della Piaggio di aver modificato il suo dna in senso positivo. Sono molto ottimista e sono convinto che i risultati ci saranno". La nuova gamma di Porter NP6 è prodotta negli stabilimenti Piaggio di Pontedera e sarà in vendita con prezzi a partire da 15mila euro.