Nuoto, WR di Barlaam. Italia prima nel medagliere 20 maggio 2021

Secondo titolo europeo con Record del mondo per Simone Barlaam ai Campionati europei di Funchal, in Portogallo. I 100 stile libero della categoria S9 erano la gara più attesa del Day 4. L'atleta milanese, allenato da Massimiliano Tosin, ha nuotato la prima vasca a un ritmo forsennato staccando tutti gli avversari di diversi metri e nella seconda vasca ha tenuto la posizione toccando la piastra in 53'03, abbassando di 38 centesimi il primato mondiale che già gli apparteneva, con il muro dei 53' sempre più a rischio. Primato mondiale ieri anche per Carlotta Gilli nei 100 dorso S13. La nazionale italiana di nuoto paralimpico è in testa nel medagliere dei Campionati europei con 47 medaglie vinte finora, davanti a Ucraina, Russia e Spagna, con ancora tre giorni di gare (si possono seguire su YouTube al canale dei Paralympic Games). Gli azzurri medagliati finora 23. Di rilievo anche i successi di Antonio Fantin (due ori e un bronzo con W.R. nei 100 stile libero S6) e Arjola Trimi (Un oro individuale con Record europeo nei 100 stile libero S3 e un argento con due ori nelle staffette). E tra i debuttanti azzurri Alberto Amodeo, Luigi Beggiato e Emmanuele Marigliano. Il ct Riccardo Vernole: “Ho chiesto a ognuno dei ragazzi di dare il massimo e questo stanno facendo. Russia e Ucraina hanno 43 atleti iscritti a fronte dei nostri 29, è una sfida ancora più difficile per questo. Ma sta accadendo che ogni singolo elemento, atleti e staff, sta cercando di dare il massimo per prendere tutto quello che si può prendere”. Questa generazione di campioni è giovane. Con due occhi siamo a Funchal ma con la mente siamo a Tokyo in previsione di quello che potrà avvenire tra meno di cento giorni”.