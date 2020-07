Nuoto, a Ventotene la seconda Natalonga per l'Europa

Milano, 20 lug. (askanews) - In mare aperto si è svolta la seconda edizione della Natalonga per L'Europa, promossa da EuropaNow! con Acmos e la fondazione Benvenuti in Italia, in collaborazione con il comune di Ventotene, la rappresentanza in Italia della Commissione europea e il patrocinio della Regione Lazio.

Dodici nuotatori (numero limitato in ottemperanza delle normative anti-covid), come le dodici stelle della bandiera europea, si sono tuffati nel mare dell isola di Ventotene dove Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto per un'Europa libera e unita.

L iniziativa, che ha l obiettivo di riaffermare la determinazione della società civile nel rilanciare i valori fondanti dell'Unione e di rivendicare una nuova Europa basata sull'uguaglianza dei diritti, è stata organizzata in contemporanea con la prima Regata per l Europa sul Po a Torino, evento che ha visto la partecipazione di circa 100 sportivi, fra cui il campione olimpionico Alberto Zamariola.

Alla vigilia della Natalonga, sabato 18 luglio è stata anche celebrata in piazza Castello, la proclamazione di Ventotene quale prima Città per la Repubblica d Europa , nell ambito della campagna Oneurope, same rights, one Republic.

"Per nuotare in un mare burrascoso come quello odierno ci vuole un pizzico di coraggio, quello che ci aspettiamo dai nostri rappresentanti in Europa, sopratutto nel momento difficile che l Ue sta attraversando dopo la pandemia" ha dichiarato dopo la gara Andrea Zanello, responsabile organizzativo dell evento per EuropaNow!.