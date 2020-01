Ecco i risultati dell'ultima rilevazione sulle intenzioni di voto in Emilia Romagna di Noto sondaggi, la società diretta da Antonio Noto a solo 20 giorni dal voto. Il candidato Pd al 43-47%, in flessione rispetto a dicembre, la candidata legista stabile al 41-45%. Il candidato M5S al 5-9% in lieve crescitaPer approfondire