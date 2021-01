Norma Cerletti, l'influencer che insegna l'inglese sui social 12 gennaio 2021

Ha 28 anni ed è ormai una star sui social: Norma Cerletti, insegnante di inglese, ha dato le dimissioni e ha deciso di fare lezione online. Su Tik Tok e Instagram ha cominciato a pubblicare dei brevi video per spiegare la giusta pronuncia dei termini inglesi agli italiani. E' nata così “Norma's Teaching”, la sua scuola di inglese online che sta avendo un enorme successo. In questa intervista per la videorubrica “Stories di successo” condotta da Francesca Milano, Norma racconta la sua storia personale e imprenditoriale.