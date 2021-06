Non mette mascherina in metro: allontanata di peso dai vigilantes

Milano, 5 giu. (askanews) - Rifiuta di mettere la mascherina in metro nel rispetto delle norme anti-Covid. I vigilantes sono costretti a portarla via di peso. E' accaduto a Milano e la scena è stata ripresa da un passeggero che l'ha postata sul profilo Instagram "Welcome to favelas".