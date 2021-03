“Non dimenticate i bambini in Siria”: Elisa canta nel Colosseo deserto per Save The Children 15 marzo 2021

Il Colosseo deserto, le note e le parole del brano “Promettimi” che squarciano il silenzio e sembrano voler strappare una promessa ad un'opinione pubblica troppo spesso assente: quella di non dimenticare i bambini della Siria, di non voltarsi dall'altra parte di fronte alle conseguenze della guerra sulla loro vita e sul loro futuro.

In occasione del decimo anniversario dall'inizio del conflitto in Siria, la cantautrice Elisa, Ambasciatrice di Save the Children, dà voce al grido di aiuto dei bambini siriani all'interno del Colosseo completamente vuoto che, con la sua funzione simbolica e universale, si fa ancora una volta portavoce di un messaggio umanitario. Gli spalti privi di spettatori rappresentano l'assenza di interesse rispetto all'infanzia rubata ai bambini siriani vittime di un conflitto senza fine.

Un vuoto che dura da 10 anni, evidenziato dalla musica di Elisa, che unisce la propria voce a quella di Save the Children - l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – per accendere i riflettori sulla guerra dimenticata sui bambini della Siria.

Un Paese in cui – secondo i dati forniti dall'Organizzazione - solo nel 2020, 1.454 bambini sono stati uccisi o sono rimasti gravemente feriti. Dove ancora oggi, a 10 anni dall'inizio delle ostilità, più di 2 milioni di bambini non possono studiare e andare a scuola e altri 1,3 milioni sono a forte rischio di perdere l'istruzione; dove l'80% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e 6,2 milioni di minori rischiano di soffrire la fame perché le loro famiglie non possono permettersi di farli mangiare tutti i giorni.

Bambini siriani come Lara che fa simbolicamente il suo ingresso nel deserto del Colosseo grazie al monologo interpretato da Cristina Magnotti, giovane attrice di 11 anni. Un monologo scritto dall'autrice Simona Angioni, tratto da una storia vera, che racconta la storia di una bambina con una valigia rattoppata in cui ha chiuso i suoi giocattoli e, metaforicamente, la sua infanzia.