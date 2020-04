Non c'è design senza design italiano: il video-omaggio dal mondo

Milano, 15 apr. (askanews) - Roma, Firenze, Milano, opere d'arte del passato e del presente, mani sapienti che lavorano materia grezza, architetti che plasmano quella stessa materia con idee innovative. È un susseguirsi di immagini che esaltano il design made in Italy il video realizzato da Hantang Culture in risposta all'iniziativa di FederlegnoArredo Eventi per la promozione del design italiano e pubblicato oggi sui canali social di FederlegnoArredo e Salone del Mobile.Milano e uscito in contemporanea sui media cinesi.

Un omaggio da parte di player internazionali che è stato perfettamente sintetizzato nel "Ti amo Italia, non c è design senza design italiano". Un riconoscimento al valore e all'unicità dei prodotti della filiera del legno-arredo e alla sua capacità di dettare le tendenze senza mai abbandonare le proprie radici che affondano in un'artigianalità capace di sposarsi perfettamente con l innovazione.