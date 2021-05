Nomine, Salvini: "Rai? Nulla da chiedere, ok scelte Draghi" 29 maggio 2021

(LaPresse) Per quanto riguarda le nomine, le ultime in ordine di tempo quelle di Fs e Cdp, sono "chiaramente d'accordo con le scelte di Mario Draghi passate, presente e future" e sulla Rai "non abbiamo niente da chiedere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un gazebo della Lega, in zona Lambrate, a Milano. "Il premier lo scelgono gli italiani. Ho l'ambizione e la sensazione di poter guidare questa straordinaria forza che è prima in Italia per il momento solo nei sondaggi e presto lo sarà nel governo. Se cresce il centrodestra, io sono contento", ha aggiunto Salvini che ha poi concluso: "Se oggi perfino il Corriere della Sera certifica che la Lega è ampiamente primo partito, siamo tranquilli", ha concluso Salvini.