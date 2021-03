No Dad, la protesta in piazza dei genitori per le scuole chiuse

Milano, 22 mar. (askanews) - A Milano genitori in piazza per protestare contro la chiusura delle scuole. Domenica pomeriggio in Piazza Duomo tanti cartelli "no dad" e bambini con mascherina e distanziamento per chiedere il ritorno a scuola il prima possibile. Le voci dalla piazza.