New York: il traghetto si arena e imbarca acqua, soccorsi 100 passeggeri 07 giugno 2021

(LaPresse) Un traghetto con a bordo oltre 100 passeggeri si è arenato sabato scorso, imbarcando acqua, a New York City. Secondo quanto riferisce la Guardia costiera e i vigili del fuoco non si segnalano feriti lievi, solo un membro dell'equipaggio è stato portato in ospedale ma non preoccupano le sue condizioni. L'incidente ha coinvolto un'imbarcazione, gestita da Seastreak, che copre rotte tra New York e il New Jersey: il battello, partito da Highlands e diretto a Manhattan, 35th Street, avrebbe perso potenza sull'East River poco dopo le 16, finendo contro le sponde di un parco pubblico, Bushwick Inlet, nel quartiere di Brooklyn, e toccando il fondale. La Guardia Costiera e i vigili del fuoco di New York hanno aiutato l'equipaggio della nave a portare in salvo tutti i 105 passeggeri, evacuati con imbarcazioni di soccorso. A causare l'incidente, ha riferito Seastreak, un problema meccanico.