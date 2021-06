Nella laguna di Venezia testato aliscafo elettrico: 'vola' sulle acque dei canali 05 giugno 2021

(LaPresse) Nei canali di Venezia è stato testato per la prima volta un aliscafo elettrico che potrebbe aiutare a ridurre il moto ondoso (oltre che l'inquinamento e il consumo di energia). Le onde e le scie che provengono dalle barche, dai vaporetti e dai taxi d'acqua stanno gradualmente erodendo gli edifici della città. Come spiegato da Mikael Mahlberg, responsabile delle comunicazioni di Candela Speed ​​Boat AB "abbiamo sviluppato questa tecnologia con l'obiettivo di ridurre drasticamente il consumo di energia" e "per Venezia forse la cosa più importante è che non hai nessuna scia nè moto ondoso".