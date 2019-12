Nel 2020 solo 2 "ponti" di vacanza. Ma il 2021 sarà peggio

Il primo del nuovo decennio sarà un anno bisestile con sette festività infrasettimanali, quattro di sabato e una di domenica. Non proprio il massimo per gli amanti del weekend lungo, ma fidatevi: può succedere di peggio. Perché nel 2021, signore e signori, non avremo ponti: addirittura quattro festività cadranno di domenica e due di sabato. Nel 2022 rifiateremo con quattro ponti, quindi tre nel 2023 e ancora quattro nel 2024 che sarà di nuovo bisestile ma ci vorrà un po' più bene.