Natale a Capri, giochi di luci e magia in una Piazzetta deserta

Roma, 9 dic. (askanews) - Si sono accese le luci del Natale anche a Capri ma in un'atmosfera tutt'altro che festiva e natalizia.

Mai vista così la storica Piazzetta, soprattutto in un periodo dell'anno che negli anni senza pandemia faceva registrare il tutto esaurito di turisti. Una Piazzetta semi-vuota ma scintillante con l'accensione delle luminarie e delle mille luci del grande abete ecologico al centro.

Illuminati anche gli angoli delle stradine, la facciata del Municipio e la torre campanaria su cui di notte, con un gioco di luci, vengono proiettati angeli e stelle. Un messaggio di speranza in tempi di Covid per il Paese e per l'isola che come molte altre località turistiche soffre particolarmente in questo periodo. La maggior parte delle strutture ricettive resterà chiusa.