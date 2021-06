Nasce in California Lilibet Diana Mountbatten-Windsor 07 giugno 2021

(LaPresse) E' nata in California, al Santa Barbara Cottage Hospital in California, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. E' la secondogenita del principe inglese Harry e della Duchessa del Sussex Meghan Markle: il nome è un tributo alla nonna di Harry, la Regina Elisabetta, e alla madre Diana. "Grazie per il vostro continuo supporto" hanno dichiarato Harry e Meghan, insieme all'annuncio della nascita.