Nas, il comandante Lusi: «Controlli sulle Rsa su incarico di 40 procure»

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus i carabinieri dei Nas hanno visitato 600 strutture di ricovero. Residenze sanitarie assistenziali, centri di riabilitazione, case di riposo per anziani. Il 17% presentava irregolarità. Molti fascicoli, come raccontano le cronache di questi giorni, sono finiti nelle procure di tutta Italia. Ne parliamo con il comandante del Nas, il generale di divisione Adelmo Lusi. Due i casi più eclatanti: il primo riguarda lo sgombero di una residenza sanitaria assistenziale in Friuli con 21 pazienti su 21 risultati contagiati. Il secondo in Calabria, con una Rsa abusiva.