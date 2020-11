Napoli, sequestrati 11.690 dispositivi sanitari non a norma

Roma, 14 nov. (askanews) - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nella zona industriale del capoluogo, quartiere Gianturco, 11.690 tra dispositivi sanitari e articoli sportivi non a norma, pronti per essere messi in vendita.

I dispositivi, fra i quali 610 mascherine, collari cervicali, supporti per gomiti, ginocchiere, corpetti ortopedici, tute e pantaloni fitness, erano tutti privi del numero dell'Ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali, e delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana.

Segnalato alla Camera di Commercio il titolare, un 41enne di origine cinese, per violazioni al Codice del Consumo.