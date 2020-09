Napoli, Gdf sequestra 29mila mascherine non a norma

Roma, 18 set. (askanews) - La Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di tre distinti interventi, ha sottoposto a sequestro, tra Gragnano, Pompei, Santa Maria la Carità e Casalnuovo, 29mila mascherine con istruzioni solo in inglese o cinese e prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale, insieme a 22 tute pseudo protettive.

In particolare, in un'operazione le Fiamme Gialle della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno controllato un'attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali di Gragnano in cui erano esposte 100 mascherine FFP2 carenti dei requisiti previsti per quel livello di sicurezza. A Pompei poi, nel deposito della stessa società sono state scoperte ulteriori 21.500 mascherine della stessa tipologia. I dispositivi sono stati sequestrati e il rappresentante legale, un 51enne di Potenza, sanzionato per violazioni al Codice del Consumo.

Sequestri e sanzioni anche nei confronti di una società operante nel commercio al dettaglio di prodotti via internet con sede a Santa Maria La Carità e di un ambulante di Casalnuovo di Napoli.