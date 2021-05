Napoli, chiude Cassa armonica in Villa comunale: troppo fitness

Napoli, 11 mag. (askanews) - Nastri e divieto di entrata. La Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli è chiusa e inaccessibile. Ufficialmente perché le persone la usano per fare attività fisica, rovinando il pavimento di questa struttura di fine Ottocento normalmente usata per concerti o esibizioni artistiche. Ma riguardo a tutta l'area ci sono state polemiche, anche dopo l'ultimo restauro nel 2017. La lotta al degrado deve riguardare ogni aspetto, non basta puntare il dito su chi fa sport nella villa.

"È stata usata in maniera non consona al bene architettonico che rappresenta; tutta la Villa comunale è oggetto di piccoli e grandi usi impropri, nel degrado generale i cittadini non sono più in grado di riconoscere i caratteri di monumentalità per cui la villa va tutelata. Invitiamo l'assessore competente a sviluppare un progetto di controllo del bene con turni di guardia, la villa non può essere lasciata incustodita".