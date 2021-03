MyHeritage, spopola l'app che anima i volti nelle foto antiche

Milano, 1 mar. (askanews) - Effetto nostalgia. Sta spopolando l'app che permette di animare i volti delle vecchie foto di famiglia. Si chiama "myheritage", è accessibile sia via app che via desktop, e funziona in modo molto semplice: dopo essersi iscritti, basta caricare una vecchia foto, col volto il più possibile visibile, e l'intelligenza artificiale dopo pochi secondi la trasforma in un breve filmato del volto della persona ritratta che si muove, cambia espressione, come fosse una ripresa video. L'effetto ricorda un po' le foto animate nei film di Harry Potter.

Un'emozione per chi ha visto così animarsi bisnonni, vecchi zii, finora immobili in foto in bianco e nero del primo novecento. Ma tanti hanno cominciato ad usarla per dare vita anche a volti famosi. Da Virginia Woolf a Emily Dickinson, da Edgar Allan Poe a Alan Turing, in molti si sono divertiti sui social a far rivivere grandi personaggi del passato in questi piccoli ritratti animati.