Mottarone, il video dalla funivia poco prima della tragedia 25 maggio 2021

(LaPresse) È incredula Adele Ceraudo, artista calabrese, che domenica mattina si trovava sulla funivia del Mottarone intorno alle dieci, un paio d’ore prima della tragedia che ha ucciso 14 persone. "Ringrazio il cielo x noi. Piango immensamente per le persone che, poco dopo, hanno perso la vita", ha scritto su Instagram Ceraudo postando il video girato proprio dalla cabina che poco dopo è precipitata nel vuoto stroncando la vita di persone innocenti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE