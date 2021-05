Mottarone, Giovannini: "Tragico incidente è grande ferita per paese" 27 maggio 2021

(LaPresse) "Il tragico incidente del 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa Mottarone è una grande ferita per il Paese. Desidero quindi esprimere nuovamente il profondo cordoglio del Governo nei confronti dei familiari delle vittime". Così il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, durante l’informativa alla Camera sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE