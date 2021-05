Morti sul lavoro, sindacati a Roma: "Basta risparmiare sulla sicurezza" 26 maggio 2021

(LaPresse) Sindacati sul piede di guerra per chiedere più sicurezza sui luoghi di lavoro. Dito puntato contro le norme di semplificazione in via di licenziamento da parte del governo che prevedono un ripensamento del codice degli appalti ma soprattutto l'inserimento nelle gare di appalto del "massimo ribasso". "Le imprese - gridano i lavoratori uniti sotto le sigle di Cgil, Cisl e Uil in piazza Montecitorio - risparmiano sui costi in sicurezza mettendo a rischio la vita di tutti noi".