Morti sul lavoro, sindacati in piazza a Napoli: "Appalti al massimo ribasso non garantiscono sicurezza" 26 maggio 2021

(LaPresse) A Napoli, in Piazza del Plebiscito, flash mob organizzato dai sindacati: Cgil, Feneal UIL, Fillea Cgil, contro la strage delle morti bianche. Dall' inizio dell'anno in 26 hanno perso la vita in Campania, per ciascuno di loro un casco insanguinato e fiori stesi sull'asfalto. "Il governo deve garantire regole certe nel rispetto dei lavoratori. Chiediamo un Codice Appalti semplificato. No al massimo ribasso degli appalti che non garantisce sicurezza"