Moonshot: il CEO ci porta sulla luna

Moonshot, ovvero, convincere un intero team ad andare sulla luna. È quello che ha fatto Kennedy con gli americani negli anni sessanta ed è ciò che Leslie Johnston, CEO della Laudes Foundation, fondazione che opera nell'ambito della sostenibilità, sta cercando di fare lavorando a diretto contatto con le grandi multinazionali. “Dobbiamo puntare in alto perché abbiamo poco tempo – avverte il COE di Laudes Foundation - senza questo cambio di mentalità e di prospettiva non ce la faremo”. La sua rivoluzione ha un approccio funzionale, preciso e pragmatico, ma allo stesso tempo consapevole del fatto che senza questa ribellione totale ed interiore delle persone non riusciremo a salvare il Pianeta.Ai leader del futuro non bastano le competenze devono voler fare questa rivoluzione.#CEOConfidentialIlSole24Ore