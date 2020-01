Monopattini: confisca e distruzione per chi non rispetta le regole

Con un emendamento al Milleproroghe arriva una stretta sulle norme per la conduzione di monopattini. Sono equiparati alle biciclette i monopattini prevalentemente elettrici con potenza massima di 0,50 Kw e velocità non superiore a 25 Km/h. I monopattini a motore con caratteristiche diverse non potranno circolare su strade, piste o marciapiedi. Previste sanzioni da 200 a 800 euro per chi circola con un monopattino a motore con caratteristiche tecniche diverse. Prevista anche la confisca amministrativa come sanzione accessoria. In ogni caso si procede alla distruzione del veicolo. Sanzione da 100 a 400 euro per chi circola con un monopattino prevalentemente elettrico in violazione delle norme sulla circolazione. I monopattini possono circolare solo su aree pedonali, su percorsi ciclopedonali, su piste ciclabili e strade urbane con limite di 30 km/h. Sì a segwey, hoverboard e monowhell solo se a propulsione prevalentemente elettrica (caratteristiche tecniche e costruttive ad hoc). Sanzione da 200 a 800 euro per chi circola con un dispositivo con caratteristiche diverse o fuori dall'ambito della sperimentazione. Anche per segwey, hoverboard e monowhel fuori norma è prevista confisca e distruzione. Monopattini elettrici, sanzioni fino a 800 euro e nuovi limiti di veloci tà