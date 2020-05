Monica Poggio: "Il futuro della ricerca fra pubblico e privato" di Monica D'Ascenzo 29 maggio 2020

Il settore farmaceutico è stato fra i più attivi nel corso di questa emergenza, non solo per i medicinali legati al Covid19, ma anche per una serie di medicinali per le malattie croniche e per integratori da banco. La ricerca continua e gli investimenti sono pari a 3 miliardi di euro all'anno. Ne parla Monica Poggio, numero uno di Bayer Italia.