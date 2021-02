Mondo dello spettacolo: chiesto a Draghi riaperture e sostegno

Roma, 10 feb. (askanews) - Anche il mondo dello spettacolo ha incontrato il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, a cui ha chiesto la riapertura dei luoghi di cultura.

"Ringraziamo il presidente incaricato Mario Draghi per aver mostrato interesse verso il nostro settore, uno dei più colpiti dalla pandemia - ha detto il presidente dell'Agis Carlo Fontana - il presidente ha sottolineato come si sia trattato di un vero disastro culturale; noi abbiamo insistito sulle urgenze del settore, come la riapertura dei luoghi di spettacolo, non abbiamo chiesta che sia immediata ma di poterla programmare adeguatamente e sostenere perché il riavvio sarà un momento molto difficile e ci aspettiamo un adeguato sostegno che Draghi ha dato disponibilità ad assicurarci".