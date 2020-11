In un video pubblicato su Twitter dalla Bbc Stephen Hoge, presidente dell'azienda biotecnologica americana Moderna, annuncia i risultati della sperimentazione di altro vaccino anti Covid: uno studio di fase 3 con più di 30mila partecipanti negli Stati Uniti ha mostrato un'efficacia del 95 per cento. Il vaccino si può conservare in frigo per 30 giorni.