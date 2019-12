Milleproroghe: dal bonus verde per i giardini all’ecobonus per i motorini

Nel consueto decreto Milleproroghe di fine anno vengono posticipate una serie di scadenze. Prorogato nel 2020 l'ecobonus per l'acquisto di motorini ibridi ed elettrici per chi rottama Euro 0-Euro 3. Contributo 30% del prezzo di acquisto (massimo 3mila euro). Sì nel 2020 al “bonus verde”: la detrazione Irpef del 36% sulle spese per sistemare giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. Slitta l'aumento dei pedaggi autostradali 2020, che viene legato all'aggiornamento dei piani economici-finanziari. Slittano a ottobre 2020 le norme sulla class action. La riforma prevede che al processo civile telematico possa partecipare il cittadino. Si estendono al 31 dicembre 2021 i termini per la stabilizzazione dei precari della Pa. Rinvio al 2022 dell'addio al mercato tutelato dell'energia. Slittano a marzo le nomine dei vertici di Agcom e Privacy. Un anno di tempo in più, fino a fine 2020, per completare la Banca dati nazionale del Dna