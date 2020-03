Milano si chiude: esercito e polizia controllano la stazione Centrale di Rosalba Reggio 09 marzo 2020

Controlli all'ingresso alle banchine in Stazione centrale: Milano da oggi è controllata. Se fino a ieri le persone circolavano senza limiti, da oggi solo un varco che accede ai binari è aperto ed esercito e polizia lo presidiano. Per passare bisogna autocertificare la necessità di spostarsi, come prevede il decreto. Il traffico in Stazione è regolare, ma le persone in arrivo a Milano sono pochissime.