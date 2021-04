Milano, sequestrate 5 milioni di mascherine in un deposito clandestino in pieno centro 01 maggio 2021

(LaPresse) La guardia di finanza di Milano ha sequestrato 5 milioni di mascherine stoccate in un deposito clandestino in pieno centro città oltre a circa 2 milioni di dispositivi medici (termometri e saturimetri). Denunciata una cittadina cinese per i reati di ricettazione e frode in commercio. Mascherine e altri dispositivi non avevano oltre a una mancanza di documentazione giustificativa della legittima provenienza anche certificazioni di conformità agli standard di sicurezza previsti dalla legislazione europea e di qualsiasi altra autorizzazione sostitutiva. Il deposito era affittato in nero da un cittadino italiano.