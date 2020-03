Milano, al San Raffaele pronta la terapia intensiva costruita grazie alla raccolta fondi Fedez Ferragni 23 marzo 2020

La nuova terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele costruita in tempo record, solo 8 giorni, per l'emergenza coronavirus è ufficialmente pronta. Da lunedì 23 marzo accoglierà i malati gravi Covid19. Lo ha annunciato l'ospedale milanese con un video pubblicato su Facebook. La costruzione è stata interamente finanziata con le donazioni ricevute e con la raccolta fondi lanciata dai Ferragnez su gofundme.com. “Grazie ancora a Fedez e Chiara Ferragni e ai 200mila donatori che in Italia e all'estero hanno offerto il loro contributo – scrive l'ospedale , grazie anche a chi ha lavorato senza sosta per trasformare una speranza in realtà”. Anche Fedez sul suo account Instagram ha pubblicato le immagini della nuova struttura, ringraziando tutti quelli che hanno partecipato alla raccolta fondi. “Insieme abbiamo fatto qualcosa di speciale che aiuterà a salvare delle vite – scrive il cantante - e ci ricorda che oggi più che mai serve coesione in questa dura battaglia. Sono commosso, vi voglio bene. Ce la faremo”. “All'ingresso della struttura è stato messo un telo con i nomi di tutti i 200mila donatori – ha aggiunto Fedez un piccolo gesto per dire grazie a tutti voi”.

Entro le prossime settimane sarà pronto anche l‘ampliamento della struttura che metterà a disposizione ulteriori posti letto per le terapie intensive