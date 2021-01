Milano, Sala: almeno quattro liste a sostegno mia ricandidatura

Milano, 13 gen. (askanews) -

ups 1.00 (al momento non sappiamo) - 1.56 (ci mancherebbe)

Milano, 13 gen. (askanews) - "A oggi posso annunciare che ci saranno almeno quattro liste a mio sostegno". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala facendo il punto, in un video su Instagram, sulla propria campagna elettorale per la rielezione.

"Sono il Partito Democratico - ha proseguito Sala - Milano Unita, ossia le forze a sinistra del Pd, Europa Verde e Beppe Sala Sindaco, la mia lista personale. Sono certo però che la compagine non si fermerà qui, altre forze politiche hanno ancora bisogno di tempo per decidere con che formula partecipare, ma non ho il minimo dubbio che saranno con me".

"Il difficile momento storico - ha detto ancora il sindaco - suggerisce aperture più che chiusure, disponibilità all'unione piuttosto che sottolineatura delle differenze, chiaramente nel rispetto di programmi e valori condivisi".