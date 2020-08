Milano, quanto pesa il lockdown da covid di Marco lo Conte 31 agosto 2020

Il 2020 ha invertito i trend positivi che il capoluogo lombardo stava registrando da anni, per due volte in testa alla classifica del Sole 24 Ore per qualità della vita. Il Coronavirus ha imposto uno stop che sta avendo enormi ripercussioni sull'economia milanese e sull'attrattiva stessa della città, tra le più colpite dalla pandemia per contagi e vittime. Ecco in sintesi alcuni dei numeri chiave dell'effetto prodotto dal Covid nel sistema economico e social di Milano nella prima parte del 2020.