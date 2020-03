Milano, dopo la fuga notturna, la stazione è deserta 08 marzo 2020

Dopo una notte difficile, torna tranquilla la situazione nelle stazioni ferroviarie di Milano. Il forte traffico di persone nella notte, in partenza per il Sud Italia, sembra scomparso e un normale affollamento caratterizza le banchine. In Stazione centrale sono più le mascherine a indicare la situazione di emergenza che il numero di persone in circolazione. I treni sono regolari e nulla sembra raccontare la fuga descritta nella notte dai social. Situazione molto tranquilla in Stazione Garibaldi, dove la banchine sono quasi deserte.