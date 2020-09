Milano dopo il lockdown, tra smartworking e tentata ripresa di Marco lo Conte 01 settembre 2020

Com'è cambiata Milano dopo il Covid? La pandemia ha tenuto lontano molte persone che a Milano lavorano, con ripercussioni per il commercio, i consumi, il mercato immobiliare. Davvero Milano ha perso la sua capacità attrattiva o nonostante il virus sarà ancora in grado di offrire opportunità di lavoro e di vita a giovani e meno giovani? E le forme di smart working e lavoro a distanza sono in grado di formare i lavoratori per le esigenze del futuro? Ne abbiamo parlato nel corso del videoforum dedicato al capoluogo lombardo per la serie “L'Italia che riparte”. Tra gli ospiti Enrico Bertolino, milanese doc, attore e formatore