Milano, la grande serrata di Rosalba Reggio 12 marzo 2020

E' una grande serrata, oggi, Milano. Dopo il decreto che ha aumentato le limitazioni, molte attività che fino a ieri erano rimaste aperte hanno deciso di chiudere. Facciamo un giro per la città: da Corso Como, a Corso Vercelli, da Porta Venezia a Corso Buenos Aires, è una fila infinita di serrande abbassate. Le auto in circolazione sono poche, così come le persone per strada, non mancano però i controlli.