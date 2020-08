Milano, entra in Duomo e prende in ostaggio vigilante

Milano, 12 ago. (askanews) - In questo video della polizia il momento dell'arresto nel Duomo di Milano di un giovane egiziano che attorno alle 13 di mercoledì 12 agosto ha preso in ostaggio una guardia giurata minacciandola con un coltello. Il 26enne con regolare permesso di soggiorno, è stato bloccato, disarmato e portato in questura. Non si conoscono i motivi del gesto anche se al momento non ci sono elementi per pensare che vi siano legami con azioni terroristiche.