Milano: il bando che mette a rischio le botteghe storiche di Rosalba Reggio 21 settembre 2020

Città aperta, vivace e sempre più internazionale, Milano è stretta però tra due esigenze contrapposte: da un lato quella di valorizzare al massimo il suo patrimonio immobiliare, dall'altra quella di proteggere la sua storia commerciale. E' il caso delle antiche botteghe, ancora presenti in piazza Duomo, in Galleria e sotto i portici, a fianco adesso a brand mondiali . Non a caso, infatti, dal 2016 i contratti di affitto in Galleria Vittorio Emanuele sono passati da 16 a 40 milioni di euro. Ma qual è il punto perfetto di equilibrio tra il giusto rispetto della tradizione commerciale di Milano, rappresentata dalle sue botteghe storiche, e le giustificate esigenze di una città sempre più bisognosa di risorse? Le voci dei negozianti e l'intervista a Roberto Tasca, Assessore Bilancio e Demanio del Comune di Milano.