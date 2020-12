Milano, Atm: in ore di punta usare mezzi solo se indispensabila

Milano, 22 dic. (askanews) - "Noi invitiamo tutti a non usare i mezzi pubblici dalle 7 alle 9 se non è strettamente necessario. Tutti gli altri dovrebbero anticipare o posticipare gli orari". Lo ha detto, incontrando la stampa nel piazzale di Milano Cadorna, il direttore generale di Atm Arrigo Giana, parlando della situazione dei trasporti pubblici a Milano in vista della ripresa di gennaio e del perdurante limite del 50% di capienza consentita dai decreti.