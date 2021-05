Migranti, Sos Mediterranee: "Siamo in mare a colmare vuoto istituzionale" 28 maggio 2021

(LaPresse) "La corresponsabilità degli Stati europei rispetto al tema dell'immigrazione è stato affrontato con la ministra che ha mostrato anche la sua preoccupazione ed è un problema su cui le ong si impegnano da anni. Noi siamo ong che fanno soccorso in mare e il nostro focus è il soccorso in mare, questo tra l'altro è un obbligo e noi siamo in mare a colmare un vuoto istituzionale. Non ci sono state conclusioni concrete ma un dialogo aperto e franco con la volontà delle parti di mantenere aperto il dialogo". Valeria Taurino di SoS Mediterranee dopo l'incontro con la ministra Lamorgese.