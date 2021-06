Migranti, Salvini: “Il ministro degli Interni applichi politiche alla Salvini” 04 giugno 2021

(LaPresse) "Il governo danese con guida a sinistra ha approvato una norma per cui i richiedenti asilo stanno nei Paesi di partenza, la Germania con governo socialista ne ha approvata una per cui chi sbarca in Italia resta in Italia. Mi aspetto quindi dall'attuale ministro dell'Interno che applichi 'politiche alla Salvini', controllando chi parte e sbarca". Così Matteo Salvini parlando coi cronisti fuori dal suo ufficio di piazza San Luigi de' Francesi dopo l'incontro con i candidati sindaco di Roma . "Abbiamo bisogno di un'estate di boom economico da turismo”, ha aggiunto il leader del Carroccio: “Non di boom di sbarchi. Spero che dopo Spagna, Francia, Danimarca e Germania si prenda atto che da questo punto di vista dobbiamo fare da soli, e fare bene".