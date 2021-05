Migranti, Ong See Watch dopo incontro con ministro Lamorgese: "Nulla di concreto ma resta dialogo" 28 maggio 2021

(LaPresse) "E' stato un incontro franco e aperto. Al momento nulla di concreto ma resta il dialogo. Come Ong abbiamo esposto i nostri punti e cioè la necessità di un coordinamento del soccorso in mare, di intervenire per soluzioni che riguardino l'evacuazione e la creazione di corridoi umanitari dalla Libia e la necessità che la ministra dell'Interno assuma un ruolo di coordinamento con altri ministeri per gestire la situazione delle navi ong e dei relativi fermi amministrativi. La ministra ha ribadito l'assenza della volontà politica a livello europeo. La soluzione per noi è quella di non abbandonare le persone in mare. Ad oggi non c'è nessuna autorità preposta al soccorso in mare, la ministra ha ammesso le difficoltà della Guardia costiera libica nel garantire il soccorso delle persone in mare che poi non può essere definito tale visto che le persone vengono riportate in Libia". Giorgia Linardi della Ong See Watch dopo l'incontro con la ministra Lamorgese.