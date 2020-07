Migranti, la Ocean Viking impegnata in diversi soccorsi

Lampedusa, 1 lug. (askanews) - Salvati dal mare ma ora in condizioni difficili, sono i 164 migranti a bordo della nave umanitaria Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee. Sono stati imbarcati in diverse operazioni di soccorso nelle acque a sud di Lampedusa. L'ultimo salvataggio quello di 16 migranti che si trovavano in pericolo a bordo di una barca in vetroresina. Poche ora prima un altro salvataggio di 47 persone da giorni a bordo di un barcone in legno era nella zona Sar maltese senza acqua né cibo.

L'Ocean Viking era in stand-by tra La Valletta e la Sicilia da domenica mattina, perché nonostante le ripetute richieste non le è stato assegnato nessun porto sicuro. A bordo, prima degli ultimi due soccorsi c'erano già un centinaio di naufraghi, ora la situazione della nave umanitaria diventa ancora più critica.