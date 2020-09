Migranti, la nave per la quarantena è in rada a Lampedusa

Lampedusa, 4 set. (askanews) - È arrivata in rada a Lampedusa la nave della Gnv Rhapsody, messa a disposizione del Governo per ospitare la quarantena di circa 900 migranti attualmente nel centro d'accoglienza dell'isola siciliana. In un primo momento era previsto l'attracco al molo commerciale di Cala Pisana, ma le condizioni del vento non lo hanno consentito. Adesso la nave, dopo avere superato la scogliera della Porta d'Europa, è in direzione del porto di Lampedusa.

Una volta attraccata scatteranno le operazioni di svuotamento dell'hotspot. Sono un migliaio i migranti che oggi dovrebbero lasciare la struttura.

La nave si aggiunge alle due già messe a disposizione nei giorni scorsi e all'altra che è attesa per lunedì.