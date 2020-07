Migranti, Lamorgese: hotspot Lampedusa sarà svuotato

Roma, 15 lug. (askanews) - Tampone e quarantena ai 70 migranti giunti a Roccella Jonica, il 10 luglio. Lo ha annunciato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione presentata da Forza Italia sulle iniziative volte alla revisione della strategia di accoglienza dei migranti, in particolare in relazione a recenti sbarchi sulle coste della Calabria e della Sicilia e ai rischi connessi al Covid-19.

"Per i migranti sbarcati, come di consueto, è stato immediatamente fatto il tampone per verificare eventuali situazioni di contagio prevedendo nel contempo il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria obbligatoria in strutture ritenute idonee dalle aziende sanitarie territoriali".

Sempre riguardo ai migranti del Bangladesh sbarcati a Roccella Jonica "all'esito dei tamponi 13 migranti positivi asintomatici, inizialmente accolti ad Amantea, sono stati trasferiti nella giornata di ieri presso l'Ospedale Celio di Roma con l'ausilio della Cri e in collaborazione con il ministero della Difesa", ha spiegato Lamorgese, concludendo: "Gli altri migranti, 5 a Roccella e 8 a Bova, si trovano in quarantena e sono sottoposti a un regime di sorveglianza sanitaria rafforzata".

Lamorgese ha poi annunciato che l'hotspot di Lampedusa sarà svuotato. "In merito agli arrivi degli ultimi giorni già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 migranti, attesi a Porto Empedocle per poi essere trasferiti sul territorio nazionale, e domani ne verranno trasferiti altri 100". "E sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si provvederà allo svuotamento dell'hotspot".