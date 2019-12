Migliora l’indice di benessere: in testa Trento e Bolzano

In Italia è migliorato il livello di benessere. Lo segnala il Rapporto Bes 2019 dell'Istat. Oltre il 50% dei circa 110 indicatori per cui è possibile il confronto registra un miglioramento in tutte le aree del Paese. I valori più alti al Nord (59,3%), i più bassi al Centro (50,9%). In testa le province autonome di Bolzano e Trento, in coda Calabria e Sicilia. Liguria, Lombardia, Marche e Molise hanno registrato i progressi più accentuati. In Puglia il peggioramento più forte.