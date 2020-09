Microsoft: in 2 mesi la svolta digitale di 2 anni di Rosalba Reggio 05 settembre 2020

A margine del forum di The European House Ambrosetti, a Cernobbio, parla Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia. “L'Italia ha dimostrato una buona capacità di adattamento durante la pandemia. Nel Paese si è passati da 500mila persone che lavoravano da remoto a 8 milioni. Adesso però servono più investimenti per modernizzare la PA e incentivare per il digitale le piccole e medie imprese italiane”. L'intervista di Rosalba Reggio